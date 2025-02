Alexa Plus esclude i primi dispositivi Echo: ecco quali non saranno compatibili

Amazon ha annunciato il lancio di Alexa Plus , una versione avanzata dell'assistente vocale basata su intelligenza artificiale, ma non tutti i dispositivi Echo riceveranno l'aggiornamento. Secondo quanto riportato nella FAQ ufficiale, molti modelli della prima generazione non saranno compatibili, pur continuando a funzionare con la versione standard di Alexa.

Fortunatamente, non tutti i vecchi dispositivi Echo verranno esclusi. Amazon ha confermato che Alexa Plus sarà disponibile su:

L'upgrade non sarà disponibile per i seguenti dispositivi Echo di prima generazione:

Gli Echo più vecchi continueranno a funzionare?

Sì, i dispositivi esclusi dall'aggiornamento potranno comunque continuare a svolgere le funzioni di Alexa classica, come controllare le luci smart, fornire previsioni meteo e rispondere a domande basilari. Tuttavia, non riceveranno le funzionalità avanzate basate sull'AI, che Amazon sta introducendo con Alexa Plus.

Alexa Plus

Vista la complessità di sviluppo di Alexa Plus e le difficoltà che Amazon sembra aver incontrato nel far funzionare correttamente il sistema, questa scelta potrebbe evitare problemi tecnici sui dispositivi più datati. Per chi desidera sfruttare le nuove funzioni di Alexa Plus, l'unica soluzione potrebbe essere aggiornare il proprio dispositivo Echo a un modello più recente.