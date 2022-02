Arcane: il doppio cosplay di Vi e Caitlyn di grusha_cos e win_winry è memorabile

Arcane continua a stimolare la fantasia e fornire materiale per l'ispirazione di cosplayer vari, grazie al ricco e interessante cast che caratterizza la serie, come dimostra questo doppio cosplay di Vi e Caitlyn da parte di grusha_cos e win_winry.

D'altra parte, basandosi su un gioco come League of Legends, che conta su un roster di decine di personaggi costantemente arricchiti, approfonditi e bilanciati nel corso degli anni, la produzione di Netflix è partita già da fondamenta molto interessanti, su cui è riuscita comunque a costruire una storia di ottimo livello.

In questo caso, il doppio cosplay in questione indaga proprio su una storia che viene accennata nel corso della serie animata Arcane, anche se non approfondita più di tanto: il rapporto tra Vi e Caitlyn, che durante l'arco narrativo messo in scena nella prima stagione prende il via ma rimane poi in attesa di ulteriori approfondimenti, con entrambe prese dagli eventi che sconvolgono Piltover e il loro personale mondo.

Il fandom ovviamente si è già scatenato al riguardo e in queste elucubrazioni rientra perfettamente anche questa doppia interpretazione di grusha_cos e win_winry, a dire il vero piuttosto fantasiosa: i due personaggi sono rappresentati da pochi elementi, ovvero soprattutto capigliatura e qualche caratteristica somatica, ma il resto è più che altro una libera ricostruzione delle cosplayer in questione, che danno vita a un quadretto comunque molto piacevole.