Destiny 2: La regina dei sussurri: il video Luce nell'Oscurità ci porta dietro le quinte

Bungie ha pubblicato un nuovo video di Destiny 2: La regina dei sussurri, chiamato Luce nell'Oscurità, per mostrare il dietro le quinte dello sviluppo di quella che si annuncia come la più grande espansione di sempre per il gioco simbolo del modello live service.

Nel filmato possiamo vedere alcuni sviluppatori che commentano delle sequenze di gameplay, tratte da diversi momenti di Destiny 2: La regina dei sussurri, svelando i retroscena della lavorazione e diversi dettagli interessanti, che faranno sicuramente piacere ai fan del gioco.

Leggiamo la descrizione ufficiale del filmato:

Bungie alza il sipario sullo sviluppo di Destiny 2: La Regina dei Sussurri con un nuovo ViDoc di approfondimento, informazioni inedite e un'anteprima sulla prossima espansione. Inoltre, i guardiani scopriranno di più sulle prossime modifiche alle sottoclassi del vuoto, sul sistema di produzione di armi e non solo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Destiny 2: La Regina dei Sussurri e la Stagione dei Rinati saranno disponibili a partire dal 22 febbraio 2022 per tutte le piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Stadia.