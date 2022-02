Octopath Traveler: Champions of the Continent arriva in Europa

Octopath Traveler: Champions of the Continent arriverà in Europa e USA nel corso del 2022, questo è quanto è stato annunciato in maniera ufficiale da Square Enix in queste ore, con la presentazione della versione 2.00 del gioco mobile.

Il titolo in questione è un prequel del noto Octopath Traveler per console e PC, uscito già da diversi mesi in Giappone e ormai pronto per arrivare in occidente. Anche in questo caso si tratta di un JRPG caratterizzato dalla particolare grafica definita da Square Enix "HD-2D", ovvero uno stile con base tridimensionale ma che riproduce l'effetto tipico della grafica 2D dei JRPG degli anni 80 e 90, ma riprodotto a risoluzione molto più alta.

La storia, che condivide il mondo con quella del titolo per console, è ambientata ancora nel continente di Osterra, vari anni prima di quella presentata in Octopath Traveler e vedrà anche la presenza di alcuni dei personaggi visti nel capitolo precedente.

Una novità è rappresentata dalla quantità di personaggi utilizzabili in battaglia, che qui sale a otto ed è anche la quantità dei personaggi di base che compongono la storia, ognuno appartenente a una specifica regione del continente, ma nel corso del gioco ne troveremo anche altri.

Octopath Traveler: Champions of the Continent è un free-to-play per iOS e Android con acquisti in-app che ha raggiunto oltre 3 milioni di download in due giorni in Giappone e che si appresta, con l'arrivo della versione 2.00, ad arrivare anche dalle nostre parti nel corso del 2022, in attesa di una data di uscita ufficiale.