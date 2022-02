The Cuphead Show!: una nuova clip ci mostra la chiamata a raccolta dei boss

Netflix ha pubblicato una nuova clip di The Cuphead Show!, la serie animata tratta dal noto videogioco. Si tratta di un buon antipasto in attesa dell'imminente lancio.

Nel filmato possiamo vedere King Dice e il Diavolo che complottano contro Cuphead e Mugman, chiamando a raccolta tutti i loro amici. Si tratta di un dialogo di qualche secondo tra i due personaggi, che consente di saggiare la bontà delle animazioni della serie, che richiamano lo stile retrò usato anche per il videogioco.

Leggiamo la descrizione ufficiale di The Cuphead Show!: Basato sul pluripremiato videogioco che ha fatto irruzione sulla scena videoludica con uno splendido stile di animazione retrò, The Cuphead Show! è una serie comica che segue le disavventure uniche dell'adorabile e impulsivo furfante Cuphead e del suo cauto ma facilmente influenzabile fratello Mugman. Mentre i due perlustrano il loro surreale mondo - le Inkwell Isles - in cerca di divertimento e avventura, si guardano sempre le spalle a vicenda. A meno che non sia rimasto solo un biscotto, nel qual caso ogni tazza è per sé. The Cuphead Show! combina delizie nostalgiche, gag divertenti e una sana dose di paura, specialmente quando una nemesi ridicolmente strana, il Diavolo in persona, arriva sulla scena per giocare con i nostri eroi.

Per King Features, C.J. Kettler sarà il produttore esecutivo e i creatori di Cuphead - Chad e Jared Moldenhauer - saranno i produttori esecutivi per Studio MDHR. La serie sarà prodotta da Netflix Animation ed è prodotta dal produttore vincitore di Emmy e Annie Award, Dave Wasson (Mickey Mouse Shorts) e co-prodotta da Cosmo Segurson (Rocko's Modern Life: Static Cling).

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la serie The Cuphead Show! sarà lanciata su Netflix il 18 febbraio 2022. Per smorzare l'attesa potete andare sul sito interattivo cupheadcountdown.com.