Intellivision Amico ha i conti in rosso: Tallarico lascia e parte la campagna di crowd funding

Intellivision Amico non naviga in buone acque e pare avere i conti in rosso, a causa delle scarse prenotazioni della console. Nelle ultime ore, il CEO della compagnia Tommy Tallarico ha lasciato la sua posizione, rimanendo comunque presidente. Nel frattempo è partita una campagna di crowd funding sulla piattaforma Start Engine con cui si sta cercando di salvare la barca che sta affondando.

A far capire la gravità della situazione sono gli ultimi dati finanziari della compagnia, che parlano di debiti per 8,7 milioni di dollari, con 3,2 milioni di dollari persi nell'ultimo anno e solo 428.000 dollari di liquidità.

Nel 2021 la compagnia ha prodotto soltanto 40.000 dollari di ricavi, contro i 136.000 dollari del 2020, numeri che fanno capire come le prenotazioni di Amico non siano state proprio eccezionali (per usare un eufemismo).

Il lancio della console è comunque previsto entro i prossimi sei mesi, ma le prospettive non sono ottimali: si parla di una produzione mensile tra le 2.000 e le 5.000 unità, di soli 15 giochi al lancio, inclusi quelli preinstallati, con questi ultimi che saranno tutti NFT (quindi, teoricamente, rivendibili).

Comunque sia, il documento finanziario mostra una situazione abbastanza critica, tra contratti di produzione disattesi e prestiti fatti dai membri del consiglio di amministrazione che difficilmente saranno ripagati.

Rispondendo alle domande degli investitori i dirigenti hanno anche ammesso che allo stato attuale la compagnia ha bisogno di molti più soldi di quelli nelle sue disponibilità per gestire il lancio e la fase successiva di Amico. Di fatto viene confermato che, se non si troveranno altri soldi, la compagnia potrà andare avanti solo fino a luglio 2022 senza generare ricavi. Insomma, ha il fiato decisamente corto.

Per sollevare un po' le sorti di Intellivision Amico, la campagna di raccolta fondi dovrebbe racimolare almeno 5 milioni di dollari, ma allo stato attuale si tratta di una prospettiva davvero difficile da concretizzare. Per ora i soldi raccolti sono appena 18.950 dollari. La salvezza è decisamente lontana.