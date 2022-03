Netflix blocca progetti e acquisizioni in Russia, contro la guerra in Ucraina

Netflix ha deciso di schierarsi contro il governo russo a causa della guerra in Ucraina bloccando progetti e acquisizioni previste in Russia e con compagnie russe, in risposta alla continuativa invasione del territorio ucraino da parte delle truppe.

Il servizio in streaming aveva almeno quattro produzioni russe in corso all'interno dei progetti Neflix Originals tra le quali Zato, un thriller ambientato dopo la caduta dell'Unione Sovietica.

Svetlana Khodchenkova, attrice che interpreta la protagonista di Anna K

Anche Anna K, basato sul personaggio di Anna Karenina e Nothing Special sono stati interrotti nella fase di riprese, in attesa di capire dunque come si svilupperà la questione.

Netflix si unisce dunque a iniziative simili da parte di altre compagnie, come Disney che ha posposto il rilascio di nuove produzioni in Russia a partire da Red, il nuovo lungometraggio di Pixar e Warner Bros. che ha bloccato la distribuzione di The Batman in tale territorio.

In ambito videoludico, abbiamo visto EA rimuovere nazionale e club russi da FIFA 22, mentre proprio oggi è arrivata la notizia che l'ESL ha bannato team e organizzazioni legate al governo della Russia dalla Pro League, sempre come protesta per la guerra scatenata in Ucraina.