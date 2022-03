Elden Ring: review bombing in corso su Metacritic, la versione PC è la più criticata

Elden Ring è stato pubblicato circa una settimana fa e la critica di tutto il mondo ha adorato il gioco, dandogli voti altissimi. Su Metacritic, la media è almeno pari a 95. Nel caso della media degli utenti, però, la situazione è diversa. In questo momento, il pubblico sta portando avanti un "review bombing", che ha fatto calare la media utente a 6.1, nel caso della versione PC.

Precisamente, i giocatori di Elden Ring stanno assegnando degli zero o dei voti poco più alti alla versione PC, criticando pesantemente le prestazioni del gioco, che sono considerate insoddisfacenti. Le critiche sono rivolte anche alla mancanza di alcune funzioni, come il supporto al 21:9 e ai 144 Hz. Si tratta in linea di massima di critiche comprensibili, anche se ovviamente non è oggettivo affermare che il gioco meriti il voto minimo assoluto.

Il personaggio di Elden Ring contro la Sentinella dell'Albero

Al tempo stesso, però, vi sono varie critiche di giocatori i quali affermano che Elden Ring è pessimo in quanto gioco, non in quanto porting. Viene criticata la natura dell'open world, a loro dire per nulla innovativa o interessante: "non è un mondo aperto, è solo un campo aperto" afferma un utente. Viene criticata la qualità grafica, le animazioni, la mancanza di un sistema di arrampicata e non solo.

Ovviamente vi sono anche recensioni contrarie, ma la media PC è calata notevolmente. Nel caso delle versioni console next, la situazione è leggermente migliore, ma anche in quel caso vi sono molte recensioni negative. Su Xbox Series X|S, Elden Ring arriva a 6.8, mentre su PS5 arriva a 7.7. Su old-gen, invece, troviamo un 6.5 su PS4 e un 6.1 su Xbox One. Queste ultime due, però, mancano di recensioni della stampa.

Se i problemi tecnici sono la vostra prima preoccupazione, vi segnaliamo la patch note dell'update 1.02.2, che risolve anche il grosso problema della versione PS5.