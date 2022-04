Nintendo Switch Sports: streamer distrugge per sbaglio il proprio TV in diretta

A 24 ore dal lancio abbiamo la prima vittima di Nintendo Switch Sports, titolo incredibilmente piacevole da giocare in compagnia, quanto letale se lo si fa senza precauzione. Lo streamer 63man ha lasciato per sbaglio la presa di un Joy-Con mentre eseguiva un rovescio nel mini-game del Tennis, distruggendo lo schermo del proprio TV durante una diretta.

Come potrete vedere nella clip di Twitch a questo indirizzo, a causa della sbadataggine del giocatore il controller ha completamente distrutto il lato sinistro dello schermo del suo TV, che ora è praticamente da buttare. Evidentemente non ha prestato attenzione agli avvertimenti ufficiali di Nintendo sul non distruggere i TV e non picchiare gli altri giocatori con Nintendo Switch Sports. Sarebbe bastato infatti usare il laccio in dotazione dei Joy-Con al braccio per evitare questa catastrofe.

In compenso 63man ha preso il tutto con "sportività" e ci ha scherzato sopra con gli spettatori affermando : "Se non mandate una clip a Live Stream Fails divorzierò da questa chat", riferendosi al noto subbreddit dove vengono collezionate le papare migliori di Twitch.

Nintendo Switch Sports è una raccolta di giochi sportivi, tra cui Tennis, Calcio e Pallavolo, da giocare da soli o in compagnia degli amici, anche con il multiplayer online. Se ancora non l'avete letta, ecco la nostra recensione.

È fondamentalmente l'erede spirituale di Wii Sports, che ai suoi tempi ha venduto oltre 80 milioni di copie, e che tra le altre cose era noto come una delle principali cause di incidenti domestici dei giocatori, dato che gli utenti spesso lanciavano accidentalmente i controller contro TV e persone.

Il numero di incidenti fu così elevato che ci furono servizi televisivi dedicati alla questione realizzati da emittenti come la BBC, con Nintendo che per rimediare si offrì di sostituire gratuitamente i lacci dei controller Wii Remote con delle versioni più spesse e resistenti.