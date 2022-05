Twitch: xQc perde $2 milioni con il gioco d’azzardo, il padre gli fa la ramanzina in diretta

Félix "xQc" Lengyel, uno degli streamer più famosi e seguiti di Twitch, ha ammesso in una recente diretta di aver perso due milioni di dollari con il gioco d'azzardo. La notizia ovviamente ha fatto il giro del web e il padre dopo l'averla letta ha chiamato al telefono il figlio per fargli la ramanzina, il tutto mentre era in diretta.

Durante un podcast con Pokimane, altra content creator piuttosto famosa sulla piattaforma viola, xQc ha ammesso di avere seri problemi di dipendenza dal gioco d'azzardo.

"Sì, ne sono dipendente. Ho perso 2 milioni di dollari... 1,85 milioni di dollari questo mese", ha ammesso lo streamer, aggiungendo che fortunatamente se lo può permettere (stando a un leak ha guadagnato 8 milioni di dollari sin dal 2019 da Twitch). "Ho una delle più grandi e insane personalità tendenti alla dipendenza che esistono. Sono dipendente da tutto ciò che faccio... Lo faccio ancora. È una buona cosa? No, è terribile. È una malattia. Ma sai una cosa, posso permettermi di essere malato. Sono fortunato."

xQc

Inevitabilmente la vicenda ha fatto il giro del web e il padre dello streamer, ignaro della perdita, dopo aver letto un articolo su Dexerto ha deciso di chiamare il figlio, proprio mentre si trovava in diretta.

xQc ha risposto al telefono esordendo con un "come va?" e il padre, sulle prime infuriato ma anche molto preoccupato, ha risposto "Che vuol dire come va? Dexerto?" riferendosi all'articolo letto.

"Fermati", risponde xQc. "Fermati, si ho perso dei soldi ieri. Perdo soldi a volte. Capita."

"Sei il mio bambino!", risponde il padre, prima di continuare la conversazione in francese, immortalata ovviamente con una clip di Twitch, chiedendo al figlio come sta e se si deve preoccupare. L'uomo afferma che era persino in procinto di prendere un volo per Los Angeles dopo aver letto l'articolo per la preoccupazione e perché gli vuole bene. Di tutta risposta xQc ha rassicurato il padre, consigliandogli di non credere a tutto quello che legge in rete, chiudendo poco dopo la telefonata. Da allora lo streamer non ha più menzionato la vicenda nelle sue dirette.

Non è la prima volta che xQc ammette di avere dei problemi con il gioco d'azzardo. Lo aveva svelato anche durante la scorsa estate quando annunciò che non avrebbe più pubblicizzato casinò e siti specializzati in questo ambito.