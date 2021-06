Twitch: xQc abbandona la promozione del gioco d'azzardo, svelando quanti hanno usato il suo codice

Felix 'xQc' Lengyel, top streamer Twitch famoso in tutto il mondo, ha deciso di abbandonare la promozione del gioco d'azzardo, svelando anche quante persone hanno usufruito del suo codice promozionale per iniziare a giocare.

I live stream dedicati al gioco d'azzardo non sono una novità su Twitch ma, per quanto controversi, non hanno mai suscitato l'indignazione di meta come Hot Tub o ASMR, probabilmente perché da una parte ci sono degli spettacoli che, nel loro squallore, non fanno male a nessuno, mentre dall'altra ci si approfitta di soggetti deboli che potrebbero cadere preda della ludopatia proprio grazie alla spinta dei loro beniamini, naturalmente sponsorizzati.

xQc era uno degli streamer più attivi nella promozione dei casinò, con live stream dedicati a slot machine e affini. Molti, tra cui Pokimane, nel tempo gli hanno chiesto di smetterla di promuovere il gioco d'azzardo. Sembra che finalmente xQc abbia deciso di farlo davvero.

Le motivazioni dell'abbandono sono state spiegate in un live stream andato su Twitch il 28 giugno, in cui xQc ha chiesto scusa e ha raccontato di aver sviluppato una leggera dipendenza, svelando che più di 2.000 persone hanno utilizzato il suo codice promozionale per iniziare a giocare ai casinò online. Molte di queste persone erano alla loro prima esperienza (circa 600).

Sicuramente è sempre una buona notizia quando uno streamer grosso come xQc decide di abbandonare il gioco d'azzardo. Peccato per la sua dipendenza, che speriamo non porti a conseguenze per la sua vita.