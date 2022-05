Sons of the Forest: aperta la pagina Steam con immagini e dettagli del sequel di The Forest

Come segnalato da Gematsu, da ora è disponibile la pagina ufficiale Steam di Sons of the Forest, il sequel del celebre survival horror The Forest di Endnight Games, grazie alla quale possiamo scoprire nuovi dettagli e ammirare le prime immagini ufficiali.

Dalla descrizione ufficiale del gioco su Steam, apprendiamo che nel sequel avremo il compito di avventurarci su un'isola remota per trovare un miliardario scomparso. Le cose a quanto pare prenderanno una brutta piega, dato che ci troveremo ben presto in un inferno popolato da cannibali e mostruosità varie.

Vengono confermati ancora gli elementi survival, con la necessità dunque di raccogliere risorse e craftare oggetti per sopravvivere, da soli o con degli amici, in un mondo open world raccapricciante. Inoltre in Sons of the Forest si alterneranno le stagioni, con effetti anche sul mondo di gioco e i nemici.

"Sperimenta la completa libertà di affrontare il mondo come vuoi. Decidi tu cosa fare, dove andare e come sopravvivere al meglio. Non ci sono NPC a darti ordini o commissionarti missioni che non vuoi fare. Tu dai gli ordini e scegli cosa succede dopo."

"Entra in un mondo in cui nessun posto è sicuro e combatti contro una serie di creature mutate, alcune che sono quasi umane e altre che non assomigliano a niente che tu abbia mai visto prima. Armato di pistole, asce, manganelli stordenti e altro, proteggi te stesso e le persone a cui tieni."

"Taglia della legna per accendere fuochi. Usa un'ascia per ritagliare finestre e pavimenti. Costruisci una piccola cabina o un rifugio in riva al mare, a te la scelta. In primavera e in estate, pescate il salmone fresco direttamente dai ruscelli. Raccogli e conserva la carne per i freddi mesi invernali. Non sei solo su quest'isola, quindi quando l'inverno arriva e il cibo e le risorse scarseggiano, non sarai l'unico a cercare un pasto", recita la descrizione ufficiale di Sons of the Forest.

Sons of the Forest sarà disponibile su PC durante il mese di ottobre. Al momento non sono state ancora annunciate delle versioni per console PlayStation e Xbox.