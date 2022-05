AEW Fight Forever: svelato il gioco di wrestling di Yuke's, trailer di Kris Statlander e Nyla Rose

AEW Games ha annunciato che il nuovo gioco di wrestling in sviluppo presso gli studi di Yuke's e basato sulla licenza di All Elite Wrestling si chiamerà AEW Fight Forever. Il titolo è in sviluppo per PC e console, ma al momento è sprovvisto di una data di uscita ufficiale, neppure indicativa. L'annuncio è stato accompagnato da due trailer, dedicati alle lottatrici Kris Statlander e Nyla Rose, che faranno parte del roster del gioco.

I due filmati ci offrono un assaggio dei modelli poligonali delle due wrestler e anche a qualche breve sequenza di gameplay. AEW Fight Forever è ancora nel pieno dello sviluppo, quindi tenete presente che quanto mostrato nei due trailer non è rappresentativo della qualità del gioco completo, che supponiamo sia ancora molto lontano dal colonizzare gli scaffali dei negozi.

Come accennato in apertura, AEW Fight Forever è attualmente in sviluppo presso gli studi di Yuke's, studio storico che dal 2000 al 2018 ha realizzato numerosi titoli della serie WWE, prima per THQ e successivamente per 2K. Insomma, parliamo di veterani del genere, dunque si tratta di un progetto da seguire con interesse.

Per maggiori dettagli su AEW Fight Forever non ci resta che attendere dunque novità da AEW Games e Yuke's nei prossimi mesi. Che ne pensate, siete rimasti colpiti dai due primi trailer ufficiali?