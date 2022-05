Nintendo Switch supera 3DS in Giappone, Nintendo Switch Sports primo in classifica

Nintendo Switch ha superato Nintendo 3DS in termini di vendite totali in Giappone, mentre Nintendo Switch Sports ha debuttato in prima posizione nella classifica software.

In attesa della top 10 nipponica completa stilata da Famitsu, che questa settimana tarda un po' ad arrivare, Nintendo Switch mette dunque a segno un altro sorpasso in casa dopo aver superato Wii a livello internazionale.

Nello specifico, in Giappone la console ibrida ha venduto finora 24,6 milioni di unità in cinque anni, laddove il Nintendo 3DS ha impiegato il doppio del tempo per raggiungere la stessa cifra. Il prossimo obiettivo è Nintendo DS con i suoi 32,86 milioni di pezzi.

Tornando invece a Nintendo Switch Sports (recensione), il lancio giapponese è stato un successo con 190.000 copie vendute, ma rimaniamo distanti dalle 354.000 copie di Wii Sports Resort nel 2009.

Sembra dunque che le ambizioni di Nintendo, che voleva fare del gioco il nuovo Wii Sports, richiederanno più tempo del previsto per concretizzarsi. A meno che in occidente lo sportivo non abbia fatto davvero il botto.