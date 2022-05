Vampire: The Masquerade Swansong: il nuovo trailer presenta Emem

Nacon ha pubblicato un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Swansong, gioco di ruolo narrativo ambientato nel World of Darkness, per presentare il personaggio di Emem, una vampira particolare, molto in vista, che gestisce diversi club di Boston, frequentatissimi dai vampiri e considerati come delle zone franche, dove i diversi clan si tollerano a vicenda. Si fece abbracciare per amore di Hilda, una toreador con cui ha deciso di passare l'eternità.

Nel filmato possiamo ascoltare gli interventi della sceneggiatrice Laure Delmas, il grafico Clément Rigondet e della quest designer Charlotte Couder, che ci raccontano come è stato concepito il personaggio.

Leggiamo la descrizione ufficiale del video:

Emem ha una reputazione, i suoi club sono un terreno sicuro per tutti i vampiri. Ma l'esposizione a credenze diverse le fa chiedere se ha fatto le scelte giuste, specialmente quando le regole della Camarilla la schiacciano.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Emem è uno dei tre personaggi giocabili di Vampire: The Masquerade - Swansong. Il gioco sarà disponibile a partire dal 19 maggio 2022 per PC (Epic Games Store), PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X e S.