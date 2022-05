Pandora Box: sequestrate più di mille console per pirateria

La Guardia di Finanza di Novi Ligure ha sequestrato più di mille Pandora Box per pirateria, denunciando otto persone per violazione della legge sul diritto d'autore. Le Pandora Box sono sostanzialmente delle console per il retrogaming vendute online e assemblate come se fossero delle plance di vecchi coin op, con doppio joystick e pulsanti arcade.

Il problema non è tanto l'hardware in sé, che è perfettamente legale, ma il fatto che precaricati in ogni unità ci fossero migliaia di giochi. Ovviamente si parla di titoli del passato, quindi soprattutto degli anni '80 e '90, in ogni caso coperti dal diritto d'autore.

Gli accertamenti fatti dalle Fiamme Gialle hanno rilevato anche la presenza di giochi con personaggi famosi come Super Mario, ovviamente anch'essi coperti dal diritto d'autore.

Accertati gli illeciti è stata allertata la procura di Alessandria che ha disposto la perquisizione dei magazzini e il sequestro delle Pandora Box e di altre console presenti in loco. Come già accennato, otto soggetti sono stati denunciati a piede libero.

Secondo la procura è stato inferto un duro colpo alle attività criminali che violavano il diritto d'autore e vendevano sottoprezzo i giochi: l'hardware più circa 6.000 titoli preinstallati a 200€, a fronte del prezzo reale del singolo gioco di diverse decine di euro (qui ci sarebbe da discutere, ma accettiamo la generalizzazione Ndr).