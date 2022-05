Halo Infinite, la Stagione 2 non è partita bene e gli sviluppatori regalano bonus

La Stagione 2 di Halo Infinite non è partita bene, e così gli sviluppatori hanno cominciato a valutare diverse opzioni per consentire al gioco di recuperare terreno, anche regalando bonus.

Sappiamo che Halo Infinite è finito fuori dalla top 100 di Twitch subito dopo il lancio della Stagione 2, che peraltro durerà sei mesi anziché tre, e per 343 Industries è di vitale importanza trovare delle soluzioni, anche se consistono nell'offrire oggetti e punti gratis.

Il debutto della Stagione 2 è infatti stato accompagnato da numerose critiche relative ad altrettanti problemi, ed è per questo che già a partire dalla settimana prossima ci sarà un ribilanciamento delle sfide per la modalità Last Spartan Standing, che diventeranno più facili e renderanno la progressione più veloce.

Gli utenti che effettueranno l'accesso al multiplayer di Halo Infinite entro il 16 maggio, inoltre, riceveranno cinque oggetti per saltare altrettante sfide e per raddoppiare i punti esperienza guadagnati per un'ora.

Chiaramente è improbabile che questo approccio possa risolvere tutti gli inconvenienti segnalati finora dagli utenti, ma consentirà agli sviluppatori di guadagnare un po' di tempo mentre provano a sistemare le cose quanto basta per restituire al gioco un equilibrio.