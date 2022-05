Halo Infinite fuori dalla top 100 di Twitch subito dopo il lancio della Stagione 2

Halo Infinite è finito fuori dalla top 100 di Twitch il giorno dopo il lancio della Stagione 2: un risultato decisamente poco lusinghiero per lo sparatutto sviluppato da 343 Industries.

Sebbene dunque Halo Infinite sia rientrato nella top 10 dei più giocati su Xbox per un pelo, pare che il suo comparto multiplayer free-to-play non abbia stuzzicato nuovamente l'entusiasmo degli utenti, quantomeno non su Twitch.

"Halo Infinite fuori dalla top 10 di Twitch il giorno dopo il lancio della Stagione 2?", ha scritto Paul Tassi, giornalista di Forbes. "Ho capito che non sarebbe mai stato un successo al pari di Fortnite o Valorant, ma così è troppo."

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, il lancio della Stagione 2 di Halo Infinite si pone come una prova tutt'altro che semplice per il gioco, intento a recuperare terreno dopo un esordio assolutamente brillante.

A mancare sono stati i contenuti e, in generale, il supporto post-lancio che solitamente ci si aspetta da un live service, specie di questa importanza: aver trascurato un aspetto così centrale potrebbe rivelarsi fatale per il futuro del progetto.