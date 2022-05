Forza Motorsport: nuovi dettagli su garage, hub e photo mode da un leak

Stando a un leak, Forza Motorsport includerà un nuovo tipo di hub, nella fattispecie un garage mobile presso cui sarà possibile parcheggiare fino a cinque vetture (almeno al momento) e che consentirà di accedere a ulteriori funzionalità.

Si parla in particolare di uno spazio dedicato alle personalizzazioni estetiche e ai potenziamenti per le auto, nonché un photo mode dove realizzare scatti dei propri veicoli. Sempre attraverso questo hub si potranno inoltre selezionare gli eventi a cui partecipare.

Non è ancora chiaro se Forza Motorsport uscirà anche su Xbox One, ma dal punto di vista tecnico il garage offrirà un colpo d'occhio notevole specie rispetto ai precedenti episodi, sarà piuttosto popolato e vanterà ambientazioni in ray tracing.

Annunciato quasi due anni fa, Forza Motorsport potrebbe fare il proprio debutto nel corso di quest'anno e i fan della serie guardano con interesse all'Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno, dove il gioco potrebbe fare la propria comparsa.