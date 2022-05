Nintendo: Reggie Fils-Aimé racconta di un toccante consiglio datogli da Satoru Iwata, l'amato CEO

Questa settimana è stato pubblicato il libro Disrupting the Game, From the Bronx to the Top of Nintendo, scritto da Reggie Fils-Aimé - ex presidente di Nintendo of America - il quale racconta, tra le varie, del suo rapporto con Satoru Iwata, ex CEO di Nintendo, venuto a mancare nel 2015. Reggie Fils-Aimé afferma che Iwata ha influenzato il suo modo di lavorare, ma più in generale di approcciarsi alla vita. In particolar modo, vi è una sezione del libro nella quale viene spiegato che Iwata diede a Fils-Aimé una serie di consigli per lavorare in modo più armonioso con i propri colleghi di Kyoto. Il presidente della divisione americana aveva già una carriera di successo alle spalle, ma Iwata gli consigliò comunque di cambiare approccio.

Precisamente, nel libro sono riportate le seguenti parole di Iwata - che vi proponiamo in traduzione -: "Dobbiamo affrontare una sfida unica, ovvero comprendere e sostenere la cultura della compagnia nel mentre cerchiamo di farla avanzare. Voglio che ascolti attentamente tutti i tuoi dipendenti. Voglio che cerchi di comprendere veramente il loro punto di vista prima di iniziare a proporre le tue idee personali. Sei molto impetuoso. Le nostre persone, anche quelle di NCL [ndr, ovvero la divisione giapponese di Kyoto] vogliono soddisfarti. E tu hai delle ottime idee. Ma non avrai sempre ragione. Per favore, assicurati di pensare al punto di vista delle altre persone".

Satoru Iwata, con delle banane in mano

Reggie Fils-Aimé continua scrivendo: "Fu una conversazione molto profonda. Ha poi continuato: 'Anche io devo farlo. Sto cercando di spingere Nintendo in una nuova direzione. Al tempo stesso, Mr. Miyamoto e gli altri sono stati parte della compagnia per un lungo periodo di tempo. Mi devo assicurare che siano con me in questo viaggio'. Alla fine di quella cena mi sono sentito come se fossimo passati dall'essere un capo e un suo subordinato, o un mentore e il suo protetto, all'essere amici. Avrei poi incorporato i suoi insegnamenti in tutti i miei futuri lavori, presso Nintendo e oltre."

Nel libro, Reggie Fils-Aimé parla anche di occasioni durante le quali i due sono stati in disaccordo, ma è evidente che vi fosse rispetto e anche amicizia.