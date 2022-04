Forza Motorsport anche su Xbox One? Spuntano due immagini della versione old-gen

Il nuovo Forza Motorsport non sarà un'esclusiva next-gen, bensì uscirà anche su Xbox One, stando a un leak con un paio di immagini che si sostiene siano state catturate proprio dalla versione old-gen del gioco di guida.

Appena poche ore fa abbiamo riportato alcuni rumor secondo cui Forza Motorsport sarebbe in beta testing e dunque l'uscita del titolo potrebbe essere più vicina di quanto si pensasse, ma a quanto pare le novità non sono finite qui.

"Sono stanco di sentir dire che Forza Motorsport uscirà solo sulle piattaforme next-gen, dunque ecco alcune immagini della versione Xbox One tratte da una build che risale più o meno allo scorso luglio", ha scritto il leaker.

Nel 2020 la rimozione della dicitura Smart Delivery ha fatto pensare che Forza Motorsport non uscirà su Xbox One, ma Microsoft non è mai stata davvero chiara in proposito e può darsi che il progetto sia stato modificato in corso d'opera.

Sicuramente ne sapremo di più durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase annunciato per il 12 giugno.