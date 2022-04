Call of Duty: Warzone 2, skin e oggetti potrebbero non essere trasferibili dal predecessore

Nel corso delle varie stagioni di Call of Duty: Warzone i giocatori hanno accumulato un gran numero di ricompense e in particolare skin e oggetti per la personalizzazione. A quanto pare però potrebbero doverci rinunciare con il passaggio a Call of Duty: Warzone 2 in quanto non trasferibili, stando alle dichiarazioni di Josh Bridg, lead del reparto Call of Duty live ops e Ted Timmons, senior creative director di Raven Software.

Interpellati in merito in un'intervista con il Washington Post, i due non hanno dato una risposta precisa il merito, limitandosi a spiegare che ancora è stata presa una decisione definitiva in merito alla possibilità di trasferire skin e oggetti cosmetici da Warzone 1 a 2.

Bridge afferma che si tratta di una sfida inedita per gli sviluppatori, in quanto solitamente i giochi della serie madre hanno cicli vitali e di contenuti di uno o massimo due anni, lasciando intendere quanto potrebbe essere difficile trasferire tutto su una nuova piattaforma, che ricordiamo è stata costruita da zero con un nuovo engine.

In seguito alla dichiarazioni dei due sviluppatori di Activision Blizzard, il noto insider e giornalista Tom Henderson è intervenuto spiegando che in base alle sue fonti, Warzone 2 sarà un gioco completamente nuovo, un "hard reset", lasciando intendere che molto probabilmente non verrà dato modo di trasferire skin e oggetti. In ogni caso per saperlo con certezza, non ci resta che attendere.

Nel frattempo Infinity Ward ha svelato il logo ufficiale di Call of Duty: Monder Warfare 2, il prossimo capitolo della serie.