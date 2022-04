In Giappone un robot gigante ripara i cavi delle linee ferroviarie

Un robot gigante per riparare i cavi delle linee ferroviarie? Succede in Giappone, dove la compagnia JR West ha creato appunto un robot in grado di effettuare operazioni di manutenzione impossibili per i normali operai.

Non si tratta tuttavia di un automa mosso da una qualche forma di intelligenza artificiale, bensì di una macchina pilotata da un essere umano attraverso un visore VR e dei dispositivi di input che gli consentono di muovere le braccia e le dita del robot.

Prodotto da Human Machinery e Nippon Signal, il robot per il momento è in fasi di sperimentazione ma si punta a farlo diventare pienamente operativo entro il 2024. Eccolo in azione con un video:

Gli appassionati di robot giganti si chiedono da sempre se abbia davvero senso creare delle macchine dalle forme umanoidi a scopi bellici, ma quando si tratta di manutenzione probabilmente è proprio questa la soluzione migliore.

Detto questo, non c'è dubbio che i giapponesi abbiano ormai da alcuni anni cominciato a concretizzare le proprie fantasie in tal senso, con un ultimo esempio di pochi mesi fa: un nuovo Gundam gigante comparso a Fukuoka.