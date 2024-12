Forza Motorsport ottiene l'update 15 di dicembre, con una nuova pista e illuminazione in ray tracing

Forza Motorsport celebra il "mese dell'Australia" con l'update 15 di dicembre 2024 che contiene il ritorno di un circuito storico della serie proveniente proprio dal paese in questione: Bathurst, oltre a diverse altre novità come l'illuminazione globale in ray tracing su PC.

L'Update 15 di Forza Motorsport è disponibile da oggi e porta con sé parecchie novità a partire dall'Australia Tour disponibile all'interno della modalità Carriera, incentrato ovviamente su auto e tracciati australiani: dal Mount Panorama Circuit ad altre varianti sull'ambientazione di Bathurst.

Nel multiplayer, le Forza AUS Series propongono corse fra supercar V8 e vari altri eventi specifici per questo nuovo tour, che ha per elemento principale il nuovo circuito e le sue diverse varianti.