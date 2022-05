Halo Infinite torna nella Top 10 dei più giocati su Xbox con la Stagione 2, ma per un pelo

Halo Infinite è stato pubblicato a fine 2021, prima in versione multigiocatore e poi con la campagna. Sul lungo termine, il successo più importante è quello del multiplayer, che sta però faticando a mantenere i giocatori interessati. Ora, con l'arrivo della Stagione 2, il gioco è tornato nella Top 10 dei più giocati su Xbox in Italia, ma non è in alto.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, che arriva dal sito ufficiale italiano di Xbox, Halo Infinite è attualmente esattamente decimo. Viene battuto da Fortnite, FIFA 22 (sia nella versione old gen che quella current gen), Elden Ring, Apex Legends, eFootball 2022, F1 2021, Rocket League e Roblox.

Se analizziamo la situazione negli USA, sempre tramite il sito ufficiale, scopriamo che Halo Infinite è undicesimo. Ovviamente non si tratta di risultati incredibili, visto che la stagione 2 è appena arrivata e, in linea teorica, si dovrebbe trattare del momento nel quale più giocatori si connettono, attirati dall'arrivo delle novità.

Dovremo tenere d'occhio queste classifiche nel corso dei prossimi giorni e vedere se i giocatori torneranno all'interno di Halo Infinite, con magari giusto qualche momento di ritardo. Il prossimo weekend, ovvero il primo dopo l'arrivo della nuova stagione, sarà probabilmente quello più importante per capire l'andamento del free to play. Fino ad allora, però, le premesse non sono incredibili.

Un modo per risollevare il gioco potrebbe essere anche l'introduzione di una modalità Battle Royale: Jez Corden parla della data e delle meccaniche di gioco.