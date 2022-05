Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters, la recensione di uno strategico che guarda a XCOM

Il Baleful Edict, la nave spaziale guidata da Agravain, subisce enormi danni durante lo scontro ed è pronta a tornare su Titano per le opportune riparazioni, quando viene requisita da un'inquisitrice, Vakir, che vuole compiere delle ricerche sul sistema di Tyarteus, dove secondo lei il dio malefico Nurgle sta generando un esercito d'infetti, spargendo un morbo chiamato Bloom, con cui poi minacciare l'intero universo. Quindi il giocatore dovrà non solo assecondare le richieste dell'inquisitrice, ma anche riuscire a riparare la nave durante la missione, se non vuole soccombere alla nuova minaccia.

La parte gestionale

Alcuni Cavalieri Grigi schierati

Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters è diviso in due sezioni distinte: quella gestionale, in cui ci si trova sull'astronave, il Baleful Edict, e quella tattica che si svolge sul campo di battaglia, in cui si guidano direttamente i Cavalieri Grigi. Occupiamoci della prima. L'obiettivo primario da perseguire è quello di scoprire l'origine dell'epidemia, convincendo i piani alti a darci supporto per la missione. Di base dobbiamo mostrare che l'intuizione dell'inquisitrice è corretta, girando per i pianeti del sistema Tyrtaeus e svolgendo missioni lì dove il Bloom si manifesta in modo più forte.

Solitamente si attivano tre missioni alla volta che si esauriscono dopo un certo tempo, diventando indisponibili e segnando una progressione dell'epidemia lì dove non siamo intervenuti. Bisogna quindi scegliere quale svolgere ottimizzando i tempi di percorrenza e potenziando l'astronave per renderla più veloce. Ci sono delle piccole varianti nel corso della campagna, ma la struttura di gioco, da questo punto di vista, è abbastanza rigida e non offre particolari spunti.

Di tanto in tanto ci viene richiesto di fare rapporto al Gran Maestro dei Cavalieri Grigi, per notificargli le scoperte fatte e tentare di ottenerne l'appoggio. In queste occasioni è anche possibile fare delle scelte a livello narrativo, ad esempio eseguendone alla lettera gli ordini o aggirandoli in qualche modo, che determinano il miglioramento o il peggioramento dei rapporti con i personaggi che popolano la nave, ognuno posto in una sezione specifica.

In termini di operazioni, il giocatore ne deve compiere diverse, prima di combattere. Per prima cosa deve riparare lo scafo della nave affidandosi al tecnoprete Lunete Ozmarantis, così da ripristinarne tutti i sistemi difensivi e di supporto per i Cavalieri Grigi. Ad esempio si possono ricostruire alcune torrette, che torneranno utili nelle fasi avanzate della campagna per affrontare alcuni eventi, oppure si possono costruire nuovi alloggi per avere a disposizione più unità schierabili sul campo di battaglia, utili quando ci sono molti feriti (le unità recuperano riposandosi per più giorni) e molte perdite.

La parte gestionale si svolge sulla nave spaziale

Altra sezione importantissima è quella della ricerca, affidata all'inquisitrice Vakir, che consente di sbloccare nuove abilità e i cosiddetti Stratagemmi, dei poteri utilizzabili durante le missioni che danno dei vantaggi ai Cavalieri Grigi, rendendoli più efficaci contro i cultisti e gli altri nemici. Alcune ricerche sono anche funzionali alla progressione della storia, perché consentono di capire meglio i movimenti di Nurgle.

Sezione fondamentale è quella degli alloggi, in cui si gestiscono i Cavalieri Grigi. È qui che se ne decide l'equipaggiamento, assegnando le armi requisite sul campo di battaglia; si distribuiscono i punti abilità in caso di crescita di livello; si valutano le condizioni di ognuno per la missione successiva e si decidono gli accessori.

Riusciremo a fermare Nurgle?

Qui è anche possibile studiare le differenze tra le quattro classi disponibili, ognuna dotata di un suo albero delle abilità: Epuratore, Intercettatore, Apotecario e Justicar. Da non dimenticare l'editor, che consente di modificare l'aspetto di ogni cavaliere e di cui riparleremo più avanti. Dopo aver svolto tutte le operazioni richieste, bisogna selezionare una missione (o far scorrere il tempo rapidamente nel caso non ce ne siano disponibili), quindi si può revisionare di nuovo la squadra, decidere se si vuole tentare un'impresa epica per ottenere più bottino a fine missione (ad esempio usare tre unità invece di quattro o evitare di subire una certa quantità di danni durante tutta la missione) e, infine, lanciarsi nella mischia.