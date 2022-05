Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters: nuove immagini mostrano il gioco

Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters, l'astronave su cui si svolge la parte gestionale

Lo studio di sviluppo Complex Games e l'editore Frontier Foundry hanno pubblicato delle nuove immagini di Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters per accompagnarne il lancio. Si tratta di scatti presi dal gioco, che mostrano la versione definitiva e riguardano tutti gli aspetti di questa interessante produzione. Vediamoli raccolti in una comoda galleria:

Come potete vedere, le immagini sono tratte dai livelli di gioco e mostrano i Cavalieri Grigi in azione contro le truppe contaminate del dio Nurgle. Ci sono anche scatti dell'astronave controllata dal giocatore, su cui si svolge la parte gestionale, e altre prese dalle sequenze animate, che sottolineano alcuni momenti dell'azione.

Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters in cui troverete scritto:

Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters è sicuramente un titolo consigliato a tutti quelli che apprezzano la formula rinverdita dal reboot della serie XCOM di Firaxis, nonostante presenti una struttura della campagna più rigida. Per il resto è stato fatto un ottimo lavoro nell'adattare le meccaniche di gioco all'universo di Warhammer 40.000 e nel dare maggiore enfasi a certi momenti, così da creare un'esperienza più coinvolgente, soprattutto per quelli che conoscono bene e apprezzano l'universo di Games Workshop. Non ci troviamo di fronte a un capolavoro, ma a un ottimo strategico a turni di un sottogenere che non vede poi così tante uscite.