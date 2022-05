PS5 da GameStop in vendita oggi 4 maggio: prezzo, contenuto e come acquistare il bundle

Quest'oggi, 4 maggio 2022, è disponibile da GameStop PS5. La console di Sony sarà messa in vendita, come sempre in numero limitato e come sempre tramite un bundle. Il prezzo di quest'ultimo è 579.98€, mentre i contenuti saranno:

PS5 Digital

Controller Wireless Dualsense

PlayStation Plus Card 12 mesi

Atrix Gaming pack for PlayStation

Cavo Atrix USB-A a USB-C

Skin Silicone e grip (per controller) con tema camouflage

Ricordiamo che il PS Plus da 12 mesi si convertirà dal 22 giugno 2022 nel nuovo PlayStation Plus Essential, che propone gli stessi contenuti e vantaggi attuali, senza modifiche.

La console PS5 sarà in vendita presso GameStop - sul sito ufficiale - e la disponibilità sarà annunciata dopo le 16:00 di oggi, 4 maggio 2022. Potrete seguire direttamente la diretta Twitch di GameStop per sapere quando saranno aperte le vendite.

Il bundle PS5 odierno di GameStop costa leggermente meno rispetto a quelli delle ultime settimane, quindi per chi è interessato alla console e non agli accessori inclusi, è una buona occasione per comprare il tutto senza superare i 600€.

Per essere certi di non perdervi la vendita, vi consigliamo di rimanere in attesa, a partire dalle 16:00, dell'annuncio che sarà fatto come detto sul canale Twitch di GameStop Italia: potete trovarlo qui.

Diteci, avete intenzione di tentare la sorte e acquistare questo bundle di PS5 Digital? Oppure siete ancora in attesa della versione standard con il lettore ottico?