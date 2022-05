Marvel ha cambiato un dettaglio di WandaVision su Disney Plus e i fan non capiscono perché

Uno spettatore ha notato che Marvel ha cambiato un dettaglio della serie TV WandaVision, disponibile alla visione su Disney+. Precisamente, in una puntata, il personaggio di Paul Bettany, Visione, ha subito un cambio di nome: si è passati da "The Vision" a "Vision". Non è chiaro il motivo dietro questa modifica, che potete vedere nel post di Reddit qui sotto.

Il cambio è precisamente avvenuto nella puntata dedicata ad Halloween. In questo episodio, i membri del cast sono introdotti con una serie di zoom e il loro nome appare a schermo. Le due immagini provengono da uno scatto realizzato dall'utente recentemente e da un video YouTube pubblicato lo scorso anno.

Si tratta di una modifica veramente minore, ma proprio per questo è curioso che Marvel abbia deciso di apportarla. Non si tratta di una cosa causale e non è nemmeno la prima volta che la compagnia decide di inserire delle modifiche "in segreto". Sempre in WandaVision, ad esempio, sono stati modificati alcuni alberi nei post-credit. Inoltre, in Falcon and the Winter Soldier sono state inserite delle censure, anche se poi sono state annullate.

Per ora è quanto sappiamo. Forse Marvel ha solo deciso che Visione sarà da ora solo Visione e non La Visione. Oppure c'è un motivo più complesso.

I fan di Marvel saranno però più interessati a Doctor Strange e Il Multiverso della Follia, che sta registrando prevendite superiori a tutti i film del 2022 e non solo.