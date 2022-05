Nintendo Switch Sports è pieno di utenti con nomi volgari e disgustosi, fan chiedono una soluzione

Nintendo Switch Sports è un gioco colorato, allegro e adatto a tutti, ma c'è un problema: i fan stanno segnalando online che molti utenti hanno impostato nomi volgari, disgustosi e alle volte con anche riferimenti alla pedofilia. I fan chiedono quindi una soluzione a Nintendo.

Ovviamente, gli sviluppatori di Nintendo Switch Sports hanno inserito un filtro per limitare l'uso di parole offensive, ma molti giocatori hanno trovato modi alternativi per aggirare i filtri. I giocatori, su Reddit, vogliono che Nintendo migliori la funzione e che introduca la possibilità di segnalare i nomi inappropriati, così che il team possa agire in prima persona caso per caso.

La pallavolo di Nintendo Switch Sports

Un utente di Nintendo Switch Sports, su Reddit, afferma ad esempio: "Onestamente spero che la cosa non continui. Voglio che questo gioco non sia completamente tossico con nome che potrebbero essere offensivi. Lo vedi in altri giochi e spero che la community di Switch Sports rimanga positiva". Un altro spiega anche di non voler vedere - su Switch o in altri luoghi - nomi che fanno riferimento alla violenza su minori (preferiamo non riportare gli esempi indicati). Un altro utente ancora afferma che l'unica soluzione che ha trovato è bloccare tali giocatori direttamente dalle impostazioni di Switch, ma è chiaro che non dovrebbe nemmeno esistere il problema.

Mettendo da parte questi problemi, Nintendo Switch Sports è un ottimo gioco, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.