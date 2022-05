Nintendogs: TikToker adotta due cani di una cartuccia abbandonata su di un treno

Il tiktoker Bennyp ha adottato due cani davvero particolari, provenienti da una cartuccia di Nintendogs per Nintendo DS abbandonata per anni su di un treno. Si tratta di un labrador nero chiamato Enzo e di uno Shiba Inu chiamato Tyson. Per la precisione, la cartuccia è di Nintendogs Labrador and Friends, una delle molte edizioni del gioco.

La storia che ha portato a questa nuova amicizia è davvero strappalacrime. Bennyp ha notato la cartuccia sul pavimento del treno su cui si trovava. Era appena visibile a causa dello sporco, segno che era stata lì per molti anni. Dopo averla portata a casa, l'ha inserita nel suo Nintendo DS Lite, scoprendo che non funzionava. Senza darsi per vinto, l'ha quindi ripristinata, facendola infine funzionare. Allora è scoppiata la magia e il tiktoker ha conosciuto Tyson e Enzo.

I due animali virtuali non ricevevano cure da molto tempo. In realtà il padrone originale, tal Sean, aveva dedicato appena quattro minuti al povero Tyson. Così Ben ha deciso di rimediare, dando loro una nuova casa e tanto amore.

In tanta melassa c'è stato anche un momento per la paura: il giorno dopo il salvataggio di Tyson e Enzo, la cartuccia sembrava aver smesso di funzionare. Non arrendendosi a un finale così amaro, Ben ha compiuto un gesto estremo per rivitalizzarla: ci ha soffiato sopra. Il fiato lenitivo ha fatto bene al vecchio supporto dati, che ha ripreso a funzionare per la gioia di Ben e dei cani, oltre che per la nostra.