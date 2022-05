Vampire The Masquerade - Bloodhunt: update del 4 maggio, peso e cambiamenti inclusi

Gli sviluppatori di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt hanno pubblicato un nuovo aggiornamento quest'oggi, 4 maggio 2022. L'update pesa 400 MB su tutte le piattaforme (ovvero PC e PS5) e si occupa di risolvere alcuni problemi tecnici e alcuni bug. Inoltre, il team ha identificato due nuovi problemi e ha spiegato cosa fare in caso si verifichino.

Prima di tutto, vediamo la patch note completa dell'aggiornamento di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt:

Introdotta una correzione per il bug della ricarica delle munizioni

Risolto un problema legato agli oggetti della Founder's Edition di PS5 che scomparivano dopo lo sblocco di un oggetto tramite il Battle Pass o dopo l'acquisto di alcuni oggetti dallo store

Le impostazioni grafiche su PS5 saranno automaticamente impostate su Prestazioni, ora

Miglioramenti alla stabilità

Per quanto riguarda i problemi noti di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, il team spiega di aver identificato un raro bug che può causare lo svuotamento del caricatore dopo l'interruzione di una ricarica. In caso avvenga, il giocatore dovrà ricaricare nuovamente. Inoltre, nel caso nel quale un oggetto sbloccato scompaia, gli sviluppatori dicono che basterà riavviare il gioco per farlo ricomparire.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt

Vi lasciamo infine al nostro provato di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt.