PS5 e VRR: primi test e confronto con Xbox Series X|S

Varie testate tecniche, tra cui Digital Foundry e TechRadar, hanno effettuato i primi test sul VRR di PS5, la nuova funzionalità della console Sony che è stata finalmente introdotta dopo una lunga attesa e che risulta in una serie di miglioramenti applicati alle performance dei giochi, anche se la sua implementazione in linea di massima non risulta al livello di Xbox Series X|S.

Come riferito anche nello speciale sull'argomento, la frequenza di aggiornamento variabile, sui display compatibili, aiuta ad eliminare i problemi di frame-rate con l'eliminazione dello screen tearing e del judder, anche se bisogna vedere come la tecnologia interviene e la situazione in cui si trovano i vari giochi.

Come abbiamo visto, il VRR di PS5 non funziona su tutti i display e qualcuno ha già pensato a stilare una lista di TV e monitor compatibili e non, in particolare la funzionalità in questione è caratterizzata da una limitazione notevole, anche rispetto a quanto visto su Xbox Series X|S: funziona solo con display che adottano lo standard HDMI 2.1, tagliando dunque fuori una parte di TV e la maggior parte dei monitor, al contrario di Xbox che invece corrisponde piuttosto precisamente alle richieste del FreeSync di AMD, che funziona anche attraverso HDMI 2.0, funzionando su un'ampia gamma di display.

Il range in cui il VRR di PS5 interviene è inoltre limitato alla fascia tra 48 e 60 Hz per i display a 60 Hz o 48 e 120 Hz sugli schermi che raggiungono i 120 Hz.

Normalmente, una funzionalità chiamata Low Framerate Compensation (LFC) entra in azione quando il frame-rate scende al di sotto della soglia dei 48 Hz effettuando un raddoppio del frame-rate e innescando dunque il VRR, ma su PS5 questa caratteristica dev'essere implementata tramite patch, dunque è disponibile solo su una parte dei giochi, mentre sugli altri si possono verificare fenomeni di judder (incongruenze nella fluidità o velocità delle immagini) e altri problemi su quelli non aggiornati specificamente.

I test di Digital Foundry hanno dato generalmente risultati positivi per i giochi per PS5, con alcune eccezioni: Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West, per esempio, sembra che non supportino proprio il VRR o comunque questo al momento non funziona. Inoltre, con alcune TV sembra che la funzionalità possa andare in conflitto con il local dimming, cosa che può causare una perdita di qualità dell'immagine. In generale, Digital Foundry raccomanda l'uso del VRR su PS5 solo per quei giochi che dovrebbero andare a 60 fps ma tendono a mancare l'obiettivo per buona parte del tempo.

Più netta la valutazione di TechRadar, secondo cui la funzionalità funziona piuttosto bene ma non bene quanto su Xbox Series X|S. Le motivazioni sono simili a quelle trovate da Digital Foundry: una forte limitazione nell'utilizzo effettivo data dal supporto al solo standard HDMI 2.1 e alla necessità di patch per farla funzionare a dovere (sebbene l'attivazione del VRR possa comunque portare effetti positivi anche ai giochi che non lo supportano ufficialmente), il fatto che non funzioni sui giochi PS4, il range limitato di azione tra 48 e 120 Hz e l'abbassamento del chroma a 4:2:2 utilizzando il 4K a 120 fps.