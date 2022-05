Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, provato il battle royale free-to-play con i vampiri

In questo caso ci troviamo di fronte a un progetto diverso dal solito, un battle royale disponibile in formato free-to-play in cui potremo metterci alla guida di potenti vampiri in lotta fra le strade e sui tetti di una Praga mai così oscura e inquietante, circondata da una nebbia rossa letale per i succhiasangue.

È senza dubbio un periodo d'oro per Vampire: The Masquerade , la proprietà intellettuale di White Wolf che ha fatto il proprio debutto all'inizio degli anni '90 e sta vivendo una seconda giovinezza per quanto concerne le trasposizioni videoludiche, a giudicare dalla quantità di produzioni in arrivo o già disponibili su PC e console.

Potremo anche cimentarci con un editor dotato di vari strumenti per la personalizzazione delle classi o meglio degli Archetipi: una dotazione di partenza di sette personaggi di cui potremo modificare l'aspetto e che sono dotati di abilità peculiari, in grado di cambiare anche in maniera importante il nostro approccio all'azione.

Fra una partita e l'altra è possibile esplorare liberamente un hub localizzato all'interno di una cattedrale di Praga , attualmente l'unica mappa disponibile per Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, e sfruttare il tempo libero per dare un'occhiata agli oggetti estetici sbloccati fino a quel momento, che chiaramente risultano più abbondanti per i possessori del Battle Pass stagionale (che costa 950 monete, circa 9,99€).

La prima modalità si chiama Caccia di Sangue ed è un tutti-contro-tutti per quarantacinque partecipanti, con la possibilità di sfruttare una o più vite extra laddove si venga eliminati, mentre la seconda si chiama Battle Royale e ci mette in una squadra composta da tre personaggi, con la differenza che per tornare in vita bisogna che i compagni sopravvissuti ricorrano alle tradizionali stazioni di rigenerazione, e che dunque ci sia un minimo di collaborazione e coordinamento.

A qualche mese di distanza dal precedente provato di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt , possiamo dire che se c'è una cosa a cui questo genere di produzioni ci ha abituato è la tendenza a debuttare con una struttura piuttosto snella, in questo caso caratterizzata da un'unica ambientazione, un tutorial e due modalità principali che per il momento coprono più o meno tutte le esigenze, potendo anche contare su di un matchmaking piuttosto rapido.

Tutte le classi risultano liberamente accessibili, non ci sono personaggi bloccati dietro paywall: per il momento gli sviluppatori stanno testando un percorso praticamente privo di vincoli anche per chi fruisce dell'esperienza in maniera completamente gratuita, ma bisognerà vedere se cambierà qualcosa in futuro o si continuerà a puntare unicamente su Battle Pass e microtransazioni cosmetiche.

Sicario , del clan Ventrue, è l'ultimo Archetipo aggiunto al gioco e si presenta come una sorta di assassino di alto rango: può scattare contro i nemici, infliggendogli danno e silenziandoli, ma anche rallentare i movimenti altrui e indurire la propria pelle per alcuni secondi, al punto da diventare virtualmente invulnerabile.

Sirena e Musa provengono dal clan Toreador e vantano una bellezza fuori dal comune, al punto che la prima può usare questo potere per abbagliare gli avversari mentre la seconda può rigenerare la propria salute o quella dei suoi compagni per un determinato periodo di tempo. Possono inoltre succhiare il sangue dei civili più rapidamente e rigenerarsi in fretta quando atterrate.

Le sette classi disponibili al momento in Vampire: The Masquerade - Bloodhunt rappresentano quattro clan appartenenti alla sfaccettata lore del gioco di ruolo originale. Ognuna di esse dispone di due abilità ricaricabili col tempo, nella fattispecie una manovra di movimento speciale e una offensiva o difensiva, nonché di un'abilità passiva: imparare a conoscerle e impiegarle al meglio si pone fin da subito come un aspetto essenziale per diventare competitivi.

Gameplay

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, fuoco da un tetto

Quarantacinque giocatori e una mappa che si restringe gradualmente: che si giochi da soli o in squadra, le regole base di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt sono quelle tipiche dei battle royale, ed è dunque solo la natura dei protagonisti del gioco a mischiare le carte in tavola. Trattandosi di vampiri in grado di arrampicarsi rapidamente sugli edifici, saltare da un tetto all'altro e utilizzare abilità speciali, è chiaro che ci sono delle grosse differenze rispetto al gameplay di altri esponenti del genere.

L'incipit è sempre il solito: selezionato un punto di spawn, ci troveremo all'interno dell'unica mappa al momento disponibile, il centro di una Praga davvero affascinante e con la Chiesa di Santa Maria di Tyn a caratterizzare fortemente il paesaggio grazie alle sue architetture gotiche dai tratti inquietanti. Inizialmente privi di equipaggiamento, dovremo raccogliere armi e corazzature in giro per poi affrontare gli altri giocatori nel tentativo di rimanere gli unici sopravvissuti al termine del match, facendo attenzione alle truppe militari che presidiano la piazza centrale.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, l'hub di partenza

La città non è deserta, ci sono numerosi passanti per le strade e potremo azzannarli per ottenere specifici vantaggi, migliorando momentaneamente le nostre statistiche o addirittura recuperando una vita persa nella modalità Caccia di Sangue, stando però attenti a non farci vedere da altri civili né a esagerare con i morsi infrangendo così le regole della Masquerade, pena una maledizione che per alcuni secondi ci renderà visibili a tutti i nostri avversari.

Le armi che potremo raccogliere in giro, individuandole con una sorta di sonar che mette in evidenza i punti d'interesse, vanno dalle pistole alle mitragliatrici, dai fucili d'assalto agli shotgun, dalle balestre ai fucili di precisione, dalle mazze alle spade. C'è insomma una grande varietà e non mancano oggetti di supporto come munizioni, sacche di sangue per recuperare la salute e corazzature per migliorare la resistenza: utilizzarle è semplice grazie alla classica interfaccia a ruota.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, il nostro personaggio appostato su di un tetto

Non c'è dubbio che sia la straordinaria mobilità dei personaggi il tratto caratterizzante di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, con i vampiri che esplorano lo scenario in tutte le direzioni, spiccano ampi balzi o si trasformano in nebbia come un Voldemort qualsiasi: una libertà d'azione che ricorda da vicino il classico action game Prototype, anche se negli scontri scopriremo ben presto di non possedere la resistenza di Alex Mercer.

Come al solito si tratta per lo più di prendere confidenza con le abilità dell'Archetipo che abbiamo selezionato e sfruttarle al meglio, con un approccio in stile "toccata e fuga" che implica di ripiegare rapidamente qualora le cose dovessero mettersi male. Il gunplay è di discreta fattura, mentre gli attacchi melee ci sono sembrati un po' troppo scivolosi e inconsistenti. Su PlayStation 5 vengono supportati i trigger adattivi del DualSense per una maggiore resistenza alla pressione.