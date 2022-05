Splatoon 3, Pass di Mario Kart: i nuovi seguiti Nintendo - La Bustina di Lakitu

Ipotizzando per assurdo un'uscita di Super Mario Galaxy nel 2017 (al posto che nel 2007), e mandandolo in alta definizione, in molti potrebbero ritenerlo più avanzato di Super Mario Odyssey, o comunque poco diverso. In breve: sembra che più andiamo avanti, più tempo ci voglia, e non solo per difficoltà di sviluppo, a creare un gioco che segni un taglio netto col passato.

Nel 1972 esce Pong, nel 1985 Super Mario Bros . Pensateci: dal bianco e nero ai colori. Da un gioco a schermata fissa a uno in scrolling. Da uno essenziale a uno semplice con dinamiche complesse, composto da livelli e sottolivelli, da un'inerzia e da un sistema fisico simulato (per quanto basilare). Nel 1996 esce Super Mario 64 . Il balzo è ancora più grande: mondo poligonale , tre dimensioni, movimenti col control stick analogico, rotazioni della telecamera. Sembra incredibile, ma soltanto undici anni separano Super Mario Bros. da Super Mario 64. Super Mario Galaxy , per restare nella stessa serie, arriva nel 2007. Cambia tanto, la grafica è più ricca, la fisica più complessa, ma non c'è lo stacco che intercorre tra Super Mario Bros. e Super Mario 64 (neanche lontanamente, ecco). Dieci anni dopo, ovvero nel 2017, esce Super Mario Odyssey : bellissimo, animato meglio di Super Mario Galaxy, in alta definizione, ma tolte le differenze grafiche, le distinzioni sono più concettuali che altro.

La tecnologia avanza sempre più velocemente. Sembra una banalità, ma è letteralmente così: la sua evoluzione non è costante, ma più celere ogni giorno che passa. I cambiamenti avvenuti tra l'anno 1 e il 1000 sono meno rilevanti di quelli tra il 1000 e il 1500, e quelli tra il 1500 e il 1850 molto meno sconvolgenti di quelli tra il 1850 e il 2000. Più andiamo avanti, più i tempi per una drastica evoluzione tecnologica , tale da rivoluzionare costumi e abitudini e stili di vita, sono brevi. Questo concetto è applicabile anche al mondo dei computer e, conseguentemente, alle console. Tuttavia, ragionandoci un po', sembra che per i videogiochi la storia sia un po' diversa.

Cos'è un sequel, Splatoon 3

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: quanto sarà diverso dal predecessore?

A livello logico sappiamo tutti che cos'è un sequel, e cioè il seguito di un videogioco all'interno di una stessa saga. A livello intuitivo, tuttavia (ancora oggi), proiettiamo molto di più all'interno di questo concetto: ci aspettiamo delle modifiche, dei miglioramenti, delle aggiunte, delle diversità. Pensiamo alla differenza tra Super Mario Bros. (1985) e Super Mario Bros. 3 (1988): stile grafico più raffinato, possibilità di tornare indietro nei livelli, strutturazione verticale degli stessi grazie alla possibilità di volare, mappa che connette gli stage e dona un immediato contesto narrativo, power-up più numerosi e conservabili in archivio. Stiamo parlando forse del sequel per eccellenza, capace di rendere vetusto, a livello ludico e tecnologico, un titolo di soltanto tre anni prima... e sulla stessa console, tra l'altro.

Nella contemporaneità dei seguiti come questo sono rarissimi. Li vorremmo tutti, ma dobbiamo accettare che non esistano quasi più. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 potrà raggiungere delle vette superiori al predecessore, fatto sta che - come molti altri prima di lui - sfrutterà lo stesso engine. Tuttavia, almeno stando ai brevi filmati osservati, introdurrà molte alterazioni strutturali, come l'esplorazione verticale, l'inversione del tempo, una sorta di teletrasporto nella materia.

Splatoon 3: nell'ultimo trailer era difficilmente distinguibile dal secondo episodio

Vedendo l'ultimo trailer di Splatoon 3, che arriverà il 9 settembre 2022, in molti hanno avuto la sensazione che fosse uguale a Splatoon 2: non solo, già Splatoon 2 dava l'impressione di essere molto simile al primo Splatoon. Quando venne svelato, sembrava quantomeno che ci sarebbe stata una radicale trasformazione a livello narrativo, scenografico e di ambientazione, che pareva tendere al post-apocalittico: magari sarà davvero così, ma negli ultimi video mostrati, a meno di non essere un grande appassionato della serie (e per quanto non lo sia, il sottoscritto le ha dedicato circa cento ore tra primo e secondo episodio), è sostanzialmente impossibile distinguere tra l'uno e l'altro. Splatoon 3 quindi è un seguito? Sì, lo è. Ma le sue introduzioni saranno - o almeno così sembra - prettamente contenutistiche. Tornando all'esempio precedente, sarebbe stato come se, al posto di Super Mario Bros. 3, Nintendo avesse continuato a creare dei "lost levels", riutilizzando lo stesso engine, lo stesso stile grafico, aggiungendo soltanto nuovi stage e oggetti.

Fatichiamo a ricordare una saga Nintendo che si sia evoluta così poco tra un capitolo e l'altro. Sono passati ben sette anni tra Splatoon e Splatoon 3, e scommettiamo che un "esterno", qualcuno che non li abbia provati od osservati a lungo, farebbe fatica a scindere, guardando un filmato, tra l'uno e l'altro. È certamente colpa del "rallentamento" evolutivo di cui parlavamo in precedenza, ma non è l'unica causa. Si tratta di un approccio che la compagnia non ha mai avuto con nessun'altra serie, più simile a quello di EA con FIFA - ma con maggior distanza temporale, il che rende tutto ancora più "grave".