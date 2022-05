Elden Ring: un fan ha creato una guida per classi basata sull'equipaggiamento consigliato

Un fan ha creato una guida di Elden Ring che potrebbe tornare davvero utile ai novizi e non solo, perché divisa per classi e con indicato l'equipaggiamento migliore per ognuna di esse. Si tratta di un lavoro realizzato davvero bene e anche piacevole dal punto di vista grafico, tanto che non lo vedremmo male in una guida ufficiale.

Come potete vedere dal post su Reddit in cui è stata pubblicata la guida, si tratta sostanzialmente di dieci schede che indicano uno dei possibili percorsi di crescita delle singole classi, con indicato l'equipaggiamento considerato migliore per le stesse.

è una lettura veloce, che rende bene l'idea di cosa ci aspetta facendo crescere un personaggio e aiuta a indirizzarci verso la ricerca dell'equipaggiamento più adatto, che teoricamente ne magnifica le caratteristiche in combattimento.

La guida elenca davvero tutto il necessario, dai Talismani alle armi, passando per Corazze e lacrime. Insomma, può essere sicuramente d'aiuto, quindi fatene buon uso.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.