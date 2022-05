The Division 2: Ubisoft ha annunciato la Stagione 9

Ubisoft ha annunciato l'arrivo della Stagione 9 dello sparatutto online live service The Division 2. Per ora non se ne sa molto, se non che sarà presentata in streaming il 9 maggio 2022 e che sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2022.

La Stagione 9 di The Division 2 si chiama "Alleanza segreta" e segue "Retaggio di Keener", la Stagione 8, quest'ultima conclusasi a fine aprile 2022. Ubisoft Massive ha implementato un sistema di stagioni nel suo ultimo titolo a marzo 2020 e da allora è stata abbastanza regolare nelle uscite.

Come le altre stagioni, anche la nona dovrebbe durare tre mesi. Per ora i contenuti rimangono un mistero e anche l'immagine teaser allegata al tweet dell'annuncio non è particolarmente rivelatrice in merito.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di The Division 2, che è disponibile per PC, Xbox One, Stadia e PS4, ma è giocabile anche su PS5 e Xbox Series X e S.