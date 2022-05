Antstream ha annunciato un taglio di prezzo enorme all'abbonamento annuale

Antstream, servizio di cloud gaming dedicato al retrogaming, ha annunciato un enorme taglio di prezzo al suo piano di abbonamento annuale, che passa dai precedenti 99,99€, a soli 39,99€. L'abbonamento mensile passa invece a 6,99€.

Si tratta di una riduzione davvero sostanziosa, che non elimina il sistema di accesso gratuito ai giochi, basato sulla spesa delle gemme ottenute superando le sfide proposte in vari titoli classici, oppure pagando. Evidentemente il prezzo precedente era eccessivo per molti, soprattutto per poter giocare a dei prodotti di qualche anno fa.

Sicuramente gli appassionati di retrogaming, che vogliono supportare la scena "legale" ne saranno contenti.

R-type, un'immagine di gioco

In termini di giochi, la rimodulazione del prezzo è corrisposta all'aggiunta dello sparatutto classico R-Type al catalogo del servizio, che nel corso dei mesi è stato arricchito sempre di più.

Per saperne di più, leggete il nostro speciale dedicato ad Antstream, in cui abbiamo parlato dello stato del servizio.