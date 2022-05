Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di nymphahri da politica italiana a Montecitorio

Vi ricordate il putiferio mediatico scatenato quando un convegno online del Senato italiano è stato interrotto da un video porno di Final Fantasy 7? Ebbene la cosplayer nymphahri ha deciso di scherzarci sopra, realizzando un cosplay di Tifa da "senatrice", con le foto qui sotto scattate davanti a Palazzo Montecitorio e Palazzo Chigi a Roma.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, a gennaio un convegno online del Senato italiano è stato interrotto da un video di una parodia porno di Final Fantasy 7 con protagonista Tifa. Tutta colpa dell'organizzazione del meeting, che aveva reso pubblico l'ID e la password per partecipare su Zoom. L'episodio ovviamente ha destato molta ironia sul web e dato vita a diversi meme, tra cui una fanart realizzata da sciamano240 che ritrae l'eroina di Final Fantasy 7 come un membro del Senato italiano.

La cosplayer italiana ha preso ispirazione proprio da questa immagine per la sua idea, ovvero quello di vestire i panni di una Tifa "senatrice", con tanto di completo formale, davanti a Palazzo Montecitorio e Chigi. Il travestimento a quanto pare ha avuto successo, tanto che la cosplayer afferma di essere stata scambiata dai passanti per una vera politica italiana.

"Siamo andati di fronte alla sede del Senato italiano per queste foto? Sì", afferma la cosplayer (le foto in realtà sono state scattate davanti a Palazzo Montecitorio e Chigi, perlomeno quelle incluse nella galleria qui sopra, ndr). "Le persone hanno creduto che fossi davvero una politica che stava facendo una sessione fotografica? Anche in questo caso, sì."

