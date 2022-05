Xbox Live: ancora problemi per l’avvio di giochi e cloud, segnalati errori anche con COD: Warzone

I problemi di Xbox Live a quanto pare non sono stati ancora risolti del tutto, dato che gli utenti stanno segnalando nuovamente difficoltà ad avviare i giochi e app scaricate e utilizzare le funzioni di cloud gaming e riproduzione remota con Xbox Series X|S, Xbox One e 360.

I problemi sono iniziati venerdì notte e si sono susseguiti a intermittenza durante il corso di tutto il fine settimana. L'emergenza sembrava essere rientrata questa mattina, ma ora l'account ufficiale Xbox Support segnala che i giocatori in Europa stanno riscontrando nuovamente problemi ad avviare i giochi scaricati o sessioni di cloud gaming. Con un secondo post, inoltre, sono stati segnalati anche errori per la connessione ai server di Call of Duty: Warzone.

Potrete monitorare lo stato dei servizi di Xbox Live in qualsiasi momento tramite la pagina di stato ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo. La speranza ovviamente è che i team di Microsoft riescano a risolvere le magagne di Xbox Live entro le prossime ore, questa volta in maniera definitiva. Non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità in merito.

State riscontrando anche voi difficoltà con Xbox Live su Xbox Series X|S, Xbox One e 360 in queste ore? Fatecelo sapere nei commenti.