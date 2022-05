Sea of Stars: un video mostra la navigazione, una classica meccanica da GDR perduta

Sabotage Studio, autore del gioco di ruolo ispirato ai classici Sea of Stars, ha pubblicato un nuovo trailer che mostra la modalità di navigazione, una meccanica classica per i GDR che è andata perduta nel corso del tempo.

Il video di Sea of Stars è brevissimo, solo sette secondi, al pari di molti altri mostrati dagli sviluppatori sul proprio canale YouTube ufficiale. Il filmato mostra una nave dall'aspetto classico, in un mare con varie isole, composte da roccia, erba e alberi. Ad accompagnare la sequenza vi è della musica, rilassante e allegra, che permette di percepire la bellezza dell'esplorazione marittima.

La navigazione nell'overworld (od overmap) è una meccanica che è andata perduta nel tempo. I GDR classici proponevano infatti una mappa a mondo aperto nella quale muoversi e, di norma dopo una prima fase di gioco, si sbloccava un mezzo per esplorare i mari (e poi per esplorare i cieli). Con il passaggio a giochi graficamente più massicci, però, il concetto della overmap è andato perlopiù perduto e sopravvive in pochissimi giochi. Sea of Stars prende però ispirazione dai classici e non dimentica quindi questa meccanica.

Non molto tempo fa, abbiamo anche visto video nuovi personaggi e il campeggio di Sea of Stars.