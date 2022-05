Titanfall 3 è disponibile al preordine presso GameStop Germania: un dipendente spiega cosa succede

Recentemente, vari utenti hanno segnalato che in Germania, presso GameStop, è possibile preordinare Titanfall 3, un gioco mai annunciato, seguito della serie di Respawn Entertainment. Cosa sta accedendo? Un dipendente della catena ha affermato che non vi nulla dietro e che non ci si deve eccitare troppo.

Secondo quanto indicato, è sin dal 2019 che delle custodie placeholder di Titanfall 3 sono disponibili presso GameStop Germania. Le segnalazioni vanno avanti da mesi e in questo momento ne stanno parlando un po' tutti semplicemente perché un post di Reddit è diventato virale.

Una battaglia di Titanfall 2

Un utente che si presenta come un dipendente di GameStop ha detto: "Lavoro presso GameStop in Germania. Questo non è un caso del tipo 'probabilmente non c'è nulla di vero'. Questo è un caso del tipo 'al 100% non significa nulla'. Abbiamo dei preorder che risalgono anche al 2019 e in caso ve lo steste chiedendo, sì, saranno rispettati se il gioco venisse effettivamente pubblicato".

Ricordiamo che Titanfall 3 era parte della lista dei leak di Nvidia. La lista ha incluso anche molti altri giochi poi effettivamente pubblicati o annunciati, quindi è mediamente considerata veritiera e affidabile. Questo però non significa che sia aggiornata o che un Titanfall 3 sia in arrivo a breve termine. Respawn ha assicurato che "Titanfall è il vero nucleo del nostro DNA", ma questo non significa che vi siano certezze per il futuro.