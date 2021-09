Titanfall, Respawn chiarisce un concetto dopo le speculazioni

Titanfall tornerà con un nuovo episodio? La serie è stata abbandonata da Respawn Entertainment? Nelle ultime ore si sono fatte largo svariate speculazioni sul franchise e il team di sviluppo fondato da Vince Zampella ha voluto chiarire un concetto importante.

Sebbene secondo il community coordinator di Respawn non si sia ancora mosso nulla in merito a Titanfall 3, ciò non significa che lo studio abbia rinunciato all'idea che il brand possa tornare con nuovi episodi, anzi.

"Contrariamente a quanto riportato da alcune persone, Titanfall rappresenta il vero nucleo del nostro DNA", ha scritto Respawn Entertainment su Twitter, aggiungendo poi: "Chissà cosa ci riserverà il futuro."

Una dichiarazione importante. È indubbiamente vero: in questo momento il team è impegnato con Apex Legends e i suoi oltre 100 milioni di giocatori, e sarebbe assurdo il contrario.

Tuttavia, possiamo immaginare che Respawn farà tutto ciò che è nelle sue possibilità perché Titanfall possa tornare. Speriamo solo che l'attesa non si protragga ancora per molto.