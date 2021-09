Offerte Amazon: Sandisk Ultra Dual USB Type-C da 256 GB in offerta a un ottimo prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Sandisk Ultra Dual USB Type-C da 256 GB in offerta a un ottimo prezzo. Lo sconto equivale a solo 9.66€, ma si tratta di un risparmio del 24% ed è il prezzo più basso apparso sulla piattaforma da sempre.

Offerta Amazon Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 256 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento € 39,9 € 30,24 Vedi

Offerta

Il Sandisk Ultra Dual USB Type-C da 256 GB è stato saltuariamente in offerta su Amazon a un prezzo tra i 31€ e i 34€ per tutto il mese di luglio e agosto, ma oggi appare al prezzo più basso di sempre. Il prezzo, partendo da 43€ è calato di circa 3 euro ogni poche ore durante lo scorso martedì e si è poi stabilizzato a 30€. Probabilmente per il momento non calerà più. Si tratta di un buon momento per acquistarlo, sfruttando un piccolo ma valido sconto.

Parlando dei dati tecnici, il Sandisk Ultra Dual USB Type-C da 256 GB ha un design retrattile con connettore reversibile di tipo C e connettore USB tradizionale: si può quindi connettere sia al computer che allo smartphone. Le prestazioni USB 3.1 permettono una velocità fino a 150 MB/sec. L'app SanDisk Memory Zone per Android disponibile su Google Play consente di gestire facilmente contenuti e di creare copie di backup su smartphone e tablet.

Sandisk Ultra Dual USB Type-C da 256 GB

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.