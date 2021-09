Diablo 2: Resurrected, ecco il trailer di lancio con Winston Duke

Diablo 2: Resurrected si mostra con un secondo trailer di lancio, anche questo con attori in carne e ossa. Nello specifico, il protagonista del video è Winston Duke.

Dopo il trailer di Diablo 2: Resurrected con Simu Liu, Blizzard ci propone dunque alcune sequenze con Duke, che ricorderete senz'altro per i suoi ruoli in Black Panther, Spenser Confidential e l'horror Noi.

L'attore si ritrova in un confessionale a parlare di come in lui cresca sempre di più la tentazione di commettere peccati, raccogliere loot, eseguire rituali, bagnarsi nel sangue dei demoni, insomma giocare a Diablo 2: Resurrected.

Ottimi propositi, che potremo mettere in pratica a partire da oggi con l'attesa remaster del classico action RPG. Se per caso non ricordate la storia di Diablo finora, un interessante riassunto fa senz'altro al caso vostro.