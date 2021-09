MediaWorld, Mega Sconti: Call of Duty Black Ops Cold War a meno di metà prezzo

MediaWorld ha lanciato i Mega Sconti online, con offerte valide fino al 29 settembre che includono un'inedita promozione su Call of Duty: Black Ops Cold War, disponibile a meno di metà prezzo: 29,99€ anziché 74,99.

A poche settimane dall'uscita di Call of Duty: Vanguard, fissata al 5 novembre, ci viene dunque data l'occasione di recuperare il precedente episodio della serie Activision per una cifra davvero interessante, probabilmente la più bassa che si sia vista finora.

I Mega Sconti lato gaming, ad ogni modo, non si esauriscono con la promozione di Call of Duty: è possibile acquistare anche Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (qui la recensione) a 5,99€ anziché 29,99, Star Wars: Squadrons (la recensione) a 5,99€ anziché 29,99 e Crash Bandicoot 4: It's About Time (la recensione) a 20,99€ anziché 69,99.

Non è tutto: ci sono anche accessori a prezzo scontato, come le cuffie Logitech G Pro X (la recensione) a 103,92€ anziché 129,90, le Astro A40 a 112,99€ anziché 169,90, le Razer Kraken Ultimate a 127,49€ anziché 149,99, le Acer Predator Galea 350 a 81,75€ anziché 109 e le Acer Predator Galea 311 a 44,25€ anziché 59.

Potete controllare tutte le offerte dei Mega Sconti di MediaWorld visitando questa pagina.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.