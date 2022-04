Sea of Stars: video mostrano nuovi personaggi e il campeggio di questo JRPG per veri fan del genere

Sabotage Studio - noto autore di The Messenger - ha pubblicato nuovi video dedicati a Sea of Stars, il suo gioco di ruolo d'ispirazione classica, pensato per i fan del genere. Si tratta di brevi filmati che mostrano che un terzo personaggio può essere visto durante l'esplorazione, mostrano un dietro le quinte dedicato al personaggio Keenathan e infine ci mostrano la funzione di campeggio nella World Map.

Nel primo filmato, a inizio notizia, possiamo vedere che, in Sea of Stars, il terzo personaggio della squadra (che si somma ai due personaggi principali centrali per la trama) sarà visibile durante l'esplorazione del mondo di gioco, anche fuori dal combattimento.

Nel secondo filmato, qui sotto, possiamo invece vedere una serie di concept art di Keenathan, uno dei personaggi di Sea of Stars. L'uomo usa la magia del Vento e grazie ad essa spinge le propria nave pirata. Inoltre, è bravo a suonare il flauto e la concertina.

Infine, come potete vedere nel video qui sotto, il gioco propone una funzione di campeggio disponibile nella World Map. I personaggi avranno l'occasione di riposarsi e uno di essi afferma che cucinerà qualcosa per gli altri.

Vi ricordiamo che Sea of Stars è in sviluppo per PC e Nintendo Switch, altre piattaforme dovrebbe essere confermate a breve.