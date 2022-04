Bandai Namco registra Last Recollection: una raccolta su .hack in arrivo?

Bandai Namco ha recentemente registrato il marchio Last Recollection, che al momento non compare in nessun annuncio ufficiale da parte del publisher, ma secondo varie teorie potrebbe avere a che fare con la serie .hack.

La registrazione risale al primo aprile 2022 in Europa e Giappone, collegata a un prodotto videoludico ma stranamente senza alcun commento o annuncio a corredo, trattandosi di un titolo inedito e dunque senza connessione evidente con altre serie o giochi appartenenti al catalogo di Bandai Namco. Ovviamente potrebbe trattarsi anche semplicemente di una manovra cautelativa nei confronti di un progetto in corso o una semplice idea, dunque non è detto che sia collegato a un gioco effettivamente in sviluppo, ma ci sono alcune idee affascinanti al riguardo.



In particolare, la teoria che va per la maggiore, come rielaborato da alcuni utenti sul forum ResetEra, è che possa trattarsi di una raccolta della serie .hack, la serie di RPG nipponici che rappresentano delle sorte di "meta-videogiochi" visto che la storia parla proprio di vita all'interno di videogiochi.

In particolare, potrebbe essere la raccolta dei quattro capitoli usciti su PS2 che fanno parte della serie "IMOQ", ovvero .hack//Infection, .hack//Mutation, .hack//Outbreak e .hack//Quarantine, rimasti confinati finora sulla piattaforma d'origine e dunque eventualmente adatti a una riproposizione su console moderne.

In ogni caso, al momento si tratta solo di speculazioni senza fondamento reale, ma rimaniamo in attesa di capire cosa possa celarsi dietro questo misterioso Last Recollection da parte di Bandai Namco.