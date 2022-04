LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker: vendite fisiche in UK superiori anche a Elden Ring

Aprile non è di norma il mese più denso di uscite videoludiche, ma quest'anno è stato pubblicato uno dei giochi che probabilmente domineranno le classifiche di vendita: LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker. Ora, scopriamo infatti che il nuovo gioco d'avventura ha ottenuto una partenza notevole in UK, registrando vendite fisiche superiori anche a quelle di Elden Ring.

Precisamente, è Tom Phillips di Eurogamer.net a condividere quest'informazione. L'uomo spiega che si tratta del secondo lancio in termini di copie fisiche in UK dall'inizio dell'anno. Solo Leggende Pokémon Arceus è stato in grado di fare di più di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker. Elden Ring, invece, è stato battuto.

Come spiegato nel secondo tweet, uno dei motivi di questo successo è anche legato al fatto che LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è disponibile in versione Nintendo Switch, piattaforma che ancora oggi vende molto in formato fisico e, anche in questo caso, è quella che ha registrato più vendite LEGO. Elden Ring, invece, è disponibile solo su PC, PlayStation e Xbox. Le vendite totali dipenderanno soprattutto dalle copie digitali, che per ora non conosciamo in modo completo.

In ogni caso, si tratta di una partenza importante per il gioco, che probabilmente avrà piazzato una buona quantità di copie digitali: per certo, su Steam sta avendo successo. LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è un videogame di qualità, in poche parole: i motivi li potete trovare nella nostra recensione.