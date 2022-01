Senato Italiano: l'interruzione col video porno di Final Fantasy 7? Ecco come è stato possibile

Come oramai quasi tutti sapranno, ieri, durante un convegno online del Senato italiano sulla "Pubblica Amministrazione trasparente", è andato in onda - per colpa di persone non identificate - un video porno di Final Fantasy 7 con protagonista Tifa. Come è stato possibile? Non è uno strano attacco hacker, ma è (anche ma forse non solo) colpa dell'ingenuità o della distrazione di Maria Laura Mantovani.

La donna, "Cittadina eletta al Senato per il MoVimento 5 Stelle" ed "elencata tra i "Pionieri di Internet" per la Rete della Ricerca in Italia (GARR)", nonché "Responsabile della Sicurezza informatica dell'Università di Modena e Reggio Emilia dal 2000 al 2009" ha semplicemente condiviso online l'ID della riunione e il passcode per l'accesso. Potete vedere l'immagine qui sotto, condivisa dalla pagina Facebook satirica "Grullini".

Un post di Maria Laura Mantovani

Zoom permette di impostare un password/passcode proprio per impedire l'accesso indiscriminato di chiunque sia a portata: condividerla non è una buona cosa, ricordatelo. Probabilmente, i malintenzionati hanno trovato tali informazioni e hanno semplicemente fatto l'accesso alla riunione Zoom del Senato, in modo "legittimo". Ovviamente il loro comportamento non è da elogiare, ma non possiamo non pensare che le persone che hanno organizzato la chiamata avrebbero potuto rendere il tutto più sicuro.

Siamo certi che in futuro non ci saranno situazioni simili e che quanto accaduto sarà stato di lezione per tutti i coinvolti.